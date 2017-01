Galanti e Capriotti, sexy e mondane

Le amiche esibiscono la loro "arte" al Fuorisalone di Milano

12/4/2013

foto Twitter

Sedute sulla punta del divano e strizzate nei loro abiti provocanti Claudia Galanti e Cecilia Capriotti mettono in primo piano le loro grazie. Con una scollatura vertiginosa la showgirl italiana esibisce un prosperosissimo décolleté mentre l'amica paraguaiana oltre al seno evidenzia le lunghe gambe affusolate. Con loro c'è Eva Cavalli che invece sembra non divertirsi troppo.



Anche il Salone del mobile è una buona occasione per godersi una serata mondana. Tra eventi e feste sparse per Milano non è difficile trovare qualche vip che si scatena a ritmo di musica o sorseggia del buon vino. Galanti e Capriotti, due bombe sexy ospiti di Byblos, si fanno notare per la loro mise provocante. Sorridono con quegli occhioni da cerbiatte e si lasciano immortalare consapevoli della loro carica erotica. Ognuna di loro ha il suo punto di forza, se non più di uno: Cecilia esibisce le sinuose forme del suo seno (che solitamente nei suoi autoscatti riprende dall'alto) e Claudia, madre di due figli, gioca anche un abito mini che esalta lo stacco di coscia.



Intanto al Fuorisalone ci sono altre vip che si lasciano rapire dal design: Elena Santarelli, Francesca Senette, Elena Barolo, Federica Fontana e Laura Barriales.