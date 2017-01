Belen esce dall'ospedale

Santiago in braccio e Stefano a fianco

12/4/2013

foto LaPresse

"Sto bene e ora inizia la mia avventura di mamma" così Belen ai microfoni dei giornalisti che l'hanno "assediata" all'uscita dalla clinica. Il fagottino con il piccolo Santiago, nato il 9 aprile, in braccio, il sorriso raggiante, la linea perfetta, come se nulla fosse successo e Stefano De Martino al suo fianco, a scortare la sua regina fino alla macchina.

Nei corridoi della clinica la sorella Cecilia scherza coi fotografi e ammicca davanti ai flash toccandosi la pancia. E' Belen che sta imitando, che non ha più il pancione oppure lancia indizi sulla sua prossima gravidanza? Intanto il papà di Stefano porta casse di fiori d'augurio su e giù dalle scale. C'è un gran movimento alla Mangiagalli di Milano, che per alcuni giorni è diventato una sorta di luogo di pellegrinaggio. Adesso però è tutto finito, l'attesa, i rumors su un parto cesareo, gli scatti col pancione...



Belen è stata dimessa. Inizia un nuovo capitolo. E la protagonista sarà ancora lei, la bellissima e sensuale showgirl argentina, che da qualche anno, è la regina indiscussa dello showbiz italiano. Icona sexy, compagna di Fabrizio Corona prima e poi, dopo la rottura con l'ex re dei paparazzi, del ballerino di Amici, Stefano de Martino. E adesso mamma. Santiago è nato e ora per Belen comincia una nuova avventura.



Ma nel gossi si parlerà sempre e ancora di lei e del piccolo, di Stefano e della loro nuova vita da genitori. E poi sarà la volta dei primi scatti senza pancia, della perfetta linea ritrovata della sexy showgirl, delle prime passeggiate col bebè, le vacanze al mare... Il copione è sempre lo stesso, il gossip non aspetta altro e punta su una incontestabile verità: Belen piace, qualunque cosa faccia.