Nicole, lampada total body in perizoma

La Minetti su Instagram seduce sul lettino

11/4/2013

foto Instagram

Perizoma e cuffie alle orecchie sono le uniche cose che indossa Nicole Minetti mentre si sta facendo una lampada total body. A pancia in giù sorride e mostra le pronunciate e toniche curve delle natiche a conferma della sua sensuale bellezza. Intanto ascolta la sua musica preferita...



L'ex consigliera regionale non smette mai di stupire. Aggiorna il suo profilo Instagram con immagini spesso provocanti, proprio come questa in cui, praticamente nuda, si fa un autoscatto e aggiunge: “#tanning#music #songoftheday” . Spalle nude in primo piano e lato B coperto da un micro slip fanno scatenare i suoi ammiratori che non sempre riescono a misurare i commenti: “Culo da infarto” le scrive uno, “Che razza di chiappe”, aggiunge un altro. Poi c'è chi ci va giù più pesante, ma Nicole fa spallucce e continua a far sognare chi continua a lusingarla.