Manuela Arcuri felice con il suo Giovanni

Nessuna crisi, l'attrice riappare a Roma avvinghiata al fidanzato

11/4/2013

foto Olycom

E' di nuovo innamorata e felice Manuela Arcuri. Nonostante le voci che davano per finita la sua storia con Giovanni Di Gianfrancesco, la bella attrice è apparsa a un evento pubblico nella Capitale avvinghiata al fidanzato e poi insieme hanno lasciato il locale in auto, perdendosi nella notte. Alle amiche aveva confessato che lui era "troppo geloso", ma adesso pare che le cose tra i due abbiano ripreso a funzionare.

In realtà, la storia con il suo "Chicco", tra alti e bassi va avanti dal 2010. La Arcuri lo aveva lasciato dopo aver visto delle foto in compagnia di una modella. L'estate scorsa, però, Manuela ha deciso di perdonare la scappatella e di dare un'altra possibilità a Giovanni. Ma qualche settimana fa, i soliti rumors davano la storia al capolinea. E invece la coppia, mano nella mano, è riapparsa felice. Forse per l'attrice - in passato molto sfortunata in amore - questa è davvero la volta buona per salire sull'altare.