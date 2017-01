Stefano corre in moto da Belen e Santiago

De Martino e parenti fanno visita in ospedale alla neo-mamma

11/4/2013

foto Olycom

Papà Stefano De Martino è arrivato in moto, il resto della famiglia in macchina. Frenetico viavai di parenti e amici alla clinica Mangiagalli di Milano per fare visita a mamma Belen e al piccolo Santiago. La mamma della showgirl argentina, Veronica, si è fatta accompagnare dalla figlia Cecilia e dal padre del ballerino di "Amici" Enrico con i figli Adelaide e Davide. Insomma, una famiglia unita e felice tra emozione e grandi sorrisi.

Belen e il piccolo Santiago stanno bene e presto dovrebbero lasciare l'ospedale milanese. Intanto la stanza della showgirl si è riempita di fiori: oltre a quelli degli ammiratori, tantissimi gli omaggi degli amici. E pare che le composizioni più belle siano quelle inviate da Silvio Berlusconi e Simona Ventura.