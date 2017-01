Carmen, cambio pannolino in auto

Valeria Marini sarà la madrina della piccola Maria

11/4/2013

foto Novella 2000

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo alle prese con un veloce cambio pannolino in auto se la cavano davvero egregiamente. Come se nulla fosse la piccola Maria nel giro di pochi minuti si ritrova pulita nei suoi candidi vestiti e pronta per essere sfamata. I genitori in blue jeans super attrezzati non si fermano davanti a nulla.



L'avevano detto e l'hanno fatto, Carmen ed Enzo Paolo sono partiti alla volta di Medjugorie e anche se il viaggio non è stato una passeggiata sono riusciti a portare la loro bambina nel luogo in cui hanno tanto pregato per averla. Mentre le loro avventure da neo genitori vengono ampiamente descritte nel salotto di Barbara D'Urso in una sorta di reality, Novella 2000 segnala una simpatica sequenza di immagini in cui la coppia deve rimboccarsi le maniche per pulire il sederino della neonata in mezzo alla strada, nella capitale. Steso un telo sui sedili dell'auto, ecco che il gioco è fatto: tra salviette, cremine e pannolino lindo, la piccola Maria è finalmente pronta per la sua poppata. Dalla borsa di Mary Poppins Enzo Paolo ha estratto un sacchetto contenente ben quattro biberon: un vero trionfo di sapori per le papille della piccola di casa Turchi.



Dopo il ruttino la bambina viene accomodata nel port-enfant dal papà che, a differenza di Carmen, sembra decisamente più sicuro e naturale nei movimenti.



Se ancora non si conosce la data del battesimo, è invece già stato svelato il nome della madrina, sarà l'amica Valeria Marini.