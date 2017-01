Fanny, sexy curve e nuovo tattoo in primo piano

Mario Balotelli marca stretta la sua fidanzata anche dal tatuatore

11/4/2013

E' fresco di due giorni il tattoo che Fanny Neguesha, la sexy fidanzata di Mario Balotelli, mostra con orgoglio su Instagram. L'incisione di una frase all'interno del braccio, forse una dichiarazione d'amore al suo fuoriclasse, è solo l'ultimo dei tanti vezzi che costellano il suo meraviglioso corpo.



Sempre più di casa a Milano, la Neguesha si è fatta accompagnare dal tatuatore dei vip proprio da Supermario che, con il solito look sportivo, le si è seduto accanto mentre lei si sottoponeva all'ultima “piacevole tortura”. Una frase su tre righe sul bicipite è il suo nuovo messaggio indelebile, magari d'amore, che mostra con orgoglio sul social. Tra seno prosperoso, labbra carnose dipinte a pennello e sguardo malizioso, il tattoo non è proprio la prima cosa che si nota... ma non sfugge all'occhio dei più attenti.