Michelle, la conferma: "Aspetto un bambino"

Dopo mesi di voci la Hunziker esce allo scoperto: "Io e Tomaso siamo felicissimi"

10/4/2013

foto Splash News

Pance che vanno (quella di Belen), pance che vengono. Michelle Hunziker, dopo mesi di voci, ha confermato la sua gravidanza. "Finalmente lo posso dire anch'io! - ha detto la showgirl -. Tomaso e io aspettiamo un bambino e siamo felicissimi!". Michelle ha spiegato di non averlo potuto dire prima a causa di alcune "difficoltà molto serie" a inizio gravidanza.

Ormai tutti davano la notizia per certa anche se la conferma ufficiale non era mai arrivata. Ma che l'annuncio fosse ormai nell'aria lo si era capito da alcune uscite di persone a lei vicine, da Gerry Scotti che aveva ironizzato sulla sua collega di "Paperissima" ("Finalmente avrò di fianco qualcuno con più pancia di me"), agli auguri di Eros Ramazzotti, fatti all'ex moglie nel corso di un'intervista a "Vanity Fair".



''Non potevo darvi questa notizia prima - ha spiegato Michelle, compagna di Tomaso Trussardi - perché oltre al mal di schiena che mi aveva costretto a interrompere il tour teatrale, ho avuto anche delle difficoltà iniziali con la gravidanza molto serie. Abbiamo aspettato il periodo giusto che aspettano tutte le mamme per dare la lieta notizia! Grazie a tutti quelli che hanno compreso questo momento estremamente delicato per me anche attraverso il silenzio".