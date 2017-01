Nozze segrete per i Brangelina?

La Jolie avvistata senza l'anello di fidanzamento ma con una fedina d'oro. E' la vera?

10/4/2013

foto Star

Fotografata di ritorno da un viaggio umanitario nella Repubblica democratica del Congo e in Rwanda, Angelina Jolie indossa una semplice fedina d'oro al posto dell'anello di fidanzamento. Che lei e Brad Pitt si siano sposati in segreto? Secondo alcuni potrebbe essere stata una forma di rispetto evitare di ostentare la propria ricchezza in Paesi poveri. Ma un'amica dell'attrice ha rivelato a "Star Buzz" una ragione meno signorile...

Secondo i giornali di gossip statunitensi, ci sarebbe la possibilità che l'ambito Brad Pitt e la procace Angelina si siano sposati in segreto. Del resto, i due convivono da tempo insieme e i figli non gli mancano. Quindi, il matrimonio suggellerebbe una realtà già consolidata. Ma come avrebbero fatto le due star ad aggirare giornalisti e paparazzi e a mantenere l'assoluta riservatezza sulle nozze? Sembrerebbe strano se Brad non avesse invitato il suo amico George Clooney. E di certo, gli inviti a star di calibro mondiale non sarebbero passati inosservati. Alla domanda diretta di un paparazzo, Angelina Jolie ha negato seccamente di essersi sposata. Quindi quali motivi potrebbero aver spinto la sexy attrice a rimpiazzare il suo vistoso anello di fidanzamento, del valore stimato di 500mila dollari, con una semplice fedina d'oro? Alcune fonti rivelano che la Jolie non voleva semplicemente indossare un gioiello gigantesco mentre era in visita in uno dei posti più poveri del mondo:"Angy pensava che fosse di cattivo gusto avere un bene così cospicuo mentre stava visitando una nazione del terzo mondo per una missione di beneficenza. E' questo il motivo per cui l'ha rimpiazzato con una fedina d'oro, è di più basso profilo". Ma Angelina, nonostante il ritorno negli Stati Uniti, non è stata più avvistata con il prezioso anello fino al 14 febbraio. Quindi qual è la verità? Un'amica dell'attrice ha confessato a "Star Buzz" che il brillocco non piacerebbe alla Jolie. Un'amica spiega: "Angie odia quell'anello. E' così grande e pacchiano, per niente il suo genere. Evita di indossarlo il più possibile. Angie sa che Brad ha impiegato molto tempo per disegnarlo apposta per lei e non vuole ferire i suoi sentimenti dicendogli che non ne esce pazza. Ma semplicemente a lei non piace".