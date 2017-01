Laura Cremaschi e Andre Perone in love

Stanno insieme ormai da un anno e la loro love story è alle stelle. Andrea Perone, ex marito di Sabrina Ferilli, bacia appassionatamente per le vie di Roma la sua Laura Cremaschi, sex bomb bergamasca, con un passato da Miss Padania. Che su Twitter posta scatti piccanti...

La bionda "Cremaschina" è infatti molto attiva sul social network, dove ama mostrare i suoi lati più interessanti e le sue curve prosperose. E così eccola in bikini, in piscina con Perone, fondoschiena mozzafiato in primo piano, oppure con una camicetta scollata che a stento contiene il suo conturbante décolleté. Laura è anche famosa in Rete per i suoi sexy pronostici, lanciati su Twitter da Selvaggia Lucarelli e ripresi dalla maliziosa ex Miss Padania 2006, che si diletta a scrivere i possibili risultati delle partite id calcio nelle parti più sexy del suo corpo bombastico.



L'imprenditore 47enne, amico di Stefano Ricucci, ha proprio scelto una fidanzata dai bollenti spiriti, che lo sa sedurre con armi da cui Perone non sembra volersi difendere. E così eccoli in strada a Roma, incontenibili nella loro passione e insaziabili di baci. La loro love story va a gonfie vele.