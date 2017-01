Belen e tutte le mamme vip del 2013

L'incontenibile gioia delle vip in dolce attesa

10/4/2013

foto LaPresse

Belen Rodriguez, diventata mamma il 9 aprile del piccolo Santiago, non è altro che l'ultima star ad aver partorito in questa prima parte dell'anno. Ad anticiparla Laura Pausini, Lola Ponce, Serena Autieri, Carmen Russo e Shakira. Nei prossimi mesi toccherà a Marta Cecchetto, Francesca Senette, Carmen Consoli, Kate Middleton e Michelle Hunziker. E non solo...



Da ieri pomeriggio la showgirl argentina ha realizzato il suo più grande sogno, quello di diventare madre. Una sensazione unica e indescrivibile che prima di lei, in questi primi mesi del 2013, hanno provato la cantante colombiana Skahira con Milan, nato il 22 gennaio, Laura Pausini, madre della piccola Paola nata l'8 febbraio, Carmen Russo, diventata madre a 54 anni di Maria il giorno di San Valentino, Lola Ponce, mamma di Erin partorita il 27 febbraio, e l'attrice Serena Autieri che, il primo marzo, ha abbracciato la sua Giulia. Madri per la seconda volta, ma non certo con meno emozioni, sono Katia Pedrotti, ex concorrente del Grande Fratello, che il 25 febbraio ha dato alla luce Tancredi, e Carolina Marcialis, moglie di Cassano, che il 18 marzo ha messo al mondo Lionel.



Ma l'anno è ancora molto lungo e le star nostrane e internazionali prossime a partorire sono veramente tante. Francesca Senette, dopo Alice, darà alla luce Tommaso a giugno mentre a luglio toccherà all'esplosiva Kim Kardashian e a Kate Middleton. A cavallo tra luglio e agosto è previsto il parto di Michelle Hunziker, compagna di Tomaso Trussardi. All'elenco si aggiungono anche la modella Marta Cecchetto, fidanzata con il calciatore Luca Toni, Carmen Consoli, Halle Berry, la cantante Elisa, Sara Varone, Micaela Ramazzotti e Fergie...