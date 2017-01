Cristina Parodi smagliante in bikini

Vacanze a Formentera e primo sole

10/4/2013

foto Chi

Vacanze pasquali alla ricerca del caldo a Formentera per Cristina Parodi, 48 anni, che, in bikini nero, si gode il primo sole sdraiata sulla spiaggia. In perfetta forma la conduttrice sfoggia curve strepitose e un sorriso smagliante.

Relax, mare e prima tintarella di stagione in famiglia. Con la Parodi infatti anche la figlia Angelica, 12 anni e il marito Giorgio Gori. Cristina è sorridente e serena, Formentera è la sua isola del cuore: "Sono 20 anni che ci andiamo, qui abbiamo trovato la casa", racconta a Chi la conduttrice, che svela anche i suoi segreti per una linea così perfetta.



"Mi costringo ad essere sportiva, faccio qualcosa almeno due volta alla settimana. mangio poco di tutto quello mi piace. Cerco di essere felice, perché la felicità rende belle e infine lavoro, figli, marito, organizzarsi tiene in forma corpo e mente".