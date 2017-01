Giletti, vacanze romantiche a Sharm El Sheik

Baci e abbracci nel resort di lusso con Angela Tuccia

10/4/2013

foto Chi

Vacanze di primavera per lo scapolone d'oro della tv Massimo Giletti che insieme alla fidanzata Angela Tuccia è volato al caldo di Sharm El Sheik. Nel resort di lusso i due hanno trascorso piacevoli momenti tra sole, mare e divertimento notturno. Angela, 32 anni, modella ed ex ereditiera (nella trasmissione di Carlo Conti) dalle curve mozzafiato, ha esibito un décolleté davvero prosperoso. Anche il conduttore in costume fa la sua bella figura.



Stanno insieme da un bel po', ma di matrimonio non se ne parla. Giletti e la compagna Angela hanno trascorso qualche giorno di relax lontano dall'arena e dai vari impegni di lavoro per dedicarsi semplicemente al loro amore. Sotto il sole cocente del Mar Rosso, che ha causato una bella scottatura al presentatore, si sono dedicati a lunghe chiacchierate sul floating, piccoli attimini di intimità e qualche passeggiata. Poi di sera, come riporta il settimanale Chi, canti e danze nel locale di Umberto Smaila dove Giletti si è esibito in una performance canora.



Stupenda la sua Angela in costume, magra dalle conturbanti curve al punto giusto, ha incantato il suo accompagnatore che, tra abbracci e “prese”, non l'ha abbandonata per un solo istante. Anche lui, con i suoi 51 anni, vanta un fisico davvero niente male!