Elisabetta Canalis ha il pancione

Futura mamma drago e innamorata

10/4/2013

foto Instagram

In tempi così inflazionati di parti e pancioni vip anche Elisabetta Canalis si adegua al trend. Eccola mentre sfoggia il suo pancione: "Motherofdragons", cinguetta la showgirl, che pare finalmente essere di nuovo innamorata cotta...

A 35 anni la bella ex velina sente il richiamo della maternità? A dire il vero sembra proprio che Eli a diventare mamma non ci pensi proprio. O almeno non in misura prioritaria. La sua vita è talmente intensa e ricca di impegni da darle tutte le soddisfazioni che cerca. Compreso l'amore. Il nuovo fidanzato-personal trainer svedese Marcus Kowal sa strapparle tenerezze e baci, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, e Eli sembra proprio innamorata.



Con il pancione invece preferisce scherzarci e dalle rotondità sotto la maglia ecco spuntare gli aculei di drago, comemostrano gli scatti su Instagram... sarà madre sì, ma di un draghetto! Ad innamorarsi non rinuncia però e il suo nuovo boyfriend, con il quale condivide la passione per gli allenamenti di Krav-Mag, è proprio capace di farla sciogliere.