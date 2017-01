Primi scatti di Melissa Satta in bikini

L'ex velina in Thailandia per Sportweek Dreams 2013

9/4/2013

foto Twitter

Arrivano i primi scatti in bikini di Melissa Satta dalla Thailandia, dove l'ex velina, sta posando per lo shooting di Sportweek Dreams 2013 sotto la supervisione di Settimio Benedusi. Meli è bellissima e sexy in due pezzi a fascia, bianco, verde e color nude.

Tra le palme in uno scenario incantevole la Satta, che aveva già postato alcuni scatti del suo viaggio da “single” nello splendido paese orientale, senza rivelare però la ragione per cui era volata in Thailandia, ammicca all'obiettivo sfoggiando le sue curve conturbanti.



Kevin Prince Boateng è rimasto a casa, in campo lo attendono nuove sfide, ma in privato deve vedersela con la sfida più insidiosa: la gelosia... La sua donna super sexy posa in bikini sulla bellissima isola e lui non è lì per controllare i suoi movimenti!!!