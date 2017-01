D'Amico, bellezza acqua e sapone

Occhialoni fashion e look total black per la giornalista

9/4/2013

foto Olycom

Pranzo senza un filo di trucco per Ilaria D'Amico che sfoggia degli occhialoni da vista all'ultima moda. Sorride, saluta con un gesto della mano gli ammiratori e si gusta un buon sushi da Armani Nobu mentre chiacchiera piacevolmente con una sua cara amica. Bella in total black, senza fard e ombretto, la giornalista si allontana poi dal ristorante in solitudine.



Solo senza maschera รจ possibile scoprire la vera bellezza di una donna. Ed ecco che ci troviamo di fronte ad un bel viso acqua e sapone che evidenzia delle rughe d'espressione naturali. Nessun restyling di ore davanti allo specchio per una passeggiata in centro: a Ilaria basta un look comodo, una montatura degli occhiali giusta e il buonumore per godersi un piacevole pranzo in compagnia. Bacchette in mano, sguardo attento e parole a fiume per le due amiche che nel raffinato ristorante se la raccontano prima di salutarsi e dividersi.