Halle Berry mostra orgogliosa il pancino

A Benos Aires rotondità in vista

9/4/2013

foto Olycom

Il pancino c'è già e si vede. Una curva dolce sotto l'abito da sera, che Halle Barry accarezza orgogliosa. L'attrice, che pochi giorni fa ha annunciato di aspettare un figlio dal compagno Oliver Martinez, è apparsa radiosa e sorridente alla prima del film "Call" a Buenos Aires...

Questa seconda gravidanza, a 5 anni dalla nascita di Nahla avuta dall'ex fidanzato Gabriel Aubry, è arrivata del tutto inaspettata, come ha dichiarato lei stessa, che, a 46 anni, non si era immaginata di poter restare incinta ancora una volta.



Stando ai rumors la Berry sarebbe già quasi al quarto mese e con il bellissimo abito lilla, indossato alla prima di "The Call" in Argentina, in effetti il pancino ha fatto capolino per la prima volta. L'attrice, bellissima e splendente, se lo è accarezzato con dolcezza e orgoglio tutta la sera. I flash sono stati tutti per lei. Una splendida futura mamma dal volto radioso, che presto darà un fratellino alla sua Nahala.