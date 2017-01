Nina Moric indisciplinata alla guida

La modella super affettuosa a passeggio con Carlos a Milano

9/4/2013

Nina Moric non perde occasione per urlare ai quattro venti il suo amore per il figlio Carlos in tv e soprattutto su Twitter, dove difende il suo rapporto, apparentemente morboso, con il bambino. Praticamente inseparabili, vengono pizzicati in centro a Milano: la modella stringe forte il ragazzino e poi lo fa salire subito sul suo Suv, parcheggiato proprio sulle strisce pedonali. Mamma modello sì, ma anche automobilista indisciplinata.



Felice con il suo Carlos, avuto con Fabrizio Corona, Nina non fa altro che sottolineare che è la persona più importante della sua vita: “Lui è la mia opera d'arte e la cosa più preziosa ke una madre po' avere.... È la mia vita!!!!!!!! Guai chi ci giudica”, scrive su Twitter mostrando uno scatto in cui dà un bacino al sulla bocca al figlio.



I due giocano a fotografarsi sul letto a baldacchino, si immortalano prima di andare a dormire e, infine ,mostrando ai follower gli angoli più fashion della loro nuova dimora. Si divertono, si coccolano e si amano, come solo una mamma e un figlio possono fare. Anche per strada Nina lo tiene vicino a se e quasi tende a coprirgli il volto quando avvista i primi paparazzi ai quali lei però sorride. L'auto è vicina, il bambino con un salto scompare dentro mentre la madre raggiunge il posto di guida sorridendo. Peccato che abbia parcheggiato sulle strisce pedonali. La compagna di un pilota non sa che esiste un codice della strada che proibisce di “abbandonare” l'auto dove si vuole? Non è proprio un bell'esempio per il piccolo Carlos...