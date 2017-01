Antonella Mosetti in topless... coperto

Le star scoprono il seno... o quasi

9/4/2013

foto Twitter

Un braccio appoggiato sul seno nudo e lo scatto in topless diventa social e irresistibile. Antonella Mosetti guida la schiera di vip che ammiccano su Twitter e Instagram postando immagini di nudi a effetto vedo-non-vedo. Per far volare la fantasia. Prima di lei anche Claudia Galanti, Alessandra Sorcinelli, Barbara Guerra, Guendalina Canessa...

Da quando la sua love story con Aldo Montano è naufragata Antonella Mosetti si è scatenata "liberando" il suo lato più osé e così su Twitter sbucano suoi scatti sempre più piccanti e bollenti.



Per Alessandra Sorcinelli e Barbara Guerra l'album fotografico hot condiviso invece è all'ordine del giorno e se di nudi integrali i loro profili sono pieni, quelli appena svelati e un po' nascosti sono sicuramente i pù intriganti.



L'effetto vedo-non-vedo stuzzica la fantasia anche nelle immagini di Nicole Minetti, che posa per Fruscio, e per la splendida Bar Refaeli, appoggiata sul bagnasciuga. Il seno è scoperto, ma non del tutto anche per Claudia Galanti e Guendalina Canessa, per Sara Varone e Giorgia May Jagger...