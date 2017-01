Marc Jacobs, vacanze hot con il pornoattore

Lo stilista soffocato dai baci di Harry Louis

8/4/2013

foto Instagram

Vacanza romantica per lo stilista statunitense Marc Jacobs e il suo fidanzato, il pornoattore Harry Louis, che sulla spiaggia di Ipanema si scambiano qualche affettuosa palpatina e fugaci baci sulla bocca. Effusioni che evidentemente non saziano l'aitante Harry visto che cerca in tutti modi di arrivare ad un contatto fisico con il suo compagno. Inutili le gentili respinte di un Marc visibilmente imbarazzato.



Sono entrambi belli, esibiscono addominali scolpiti e sembrano molto innamorati. Ma hanno un modo totalmente differente di manifestare la propria passione. Se Marc appoggia appena le sue labbra su quelle di Harry, al quale vanno fatti i complimenti per il costume bianco a cuoricini, quest'ultimo desidererebbe qualcosa di più. Si lancia in baci provocatori e calorosi abbracci che però non fanno altro che rendere il compagno teso. Con gentilezza, senza dare troppo all'occhio, lo stilista tenta infatti di allontanarlo, addirittura si dà alla corsa per non farsi prendere e china la testa per non essere soffocato dalle voglie del compagno. Ma alla fine cede. Volentieri...