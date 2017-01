Nicole Minetti, relax in reggiseno e slip

Tapis roulant in palestra con l afrangetta

8/4/2013

foto Instagram

Domenica di fitness e bellezza per Nicole Minetti, prima tapis roulant e poi relax in slip e reggiseno. E su Instagram ecco l'ex consigliera regionale in uno scatto sexy, décolleté esplosivo in primo piano, ventre piatto e nuovo look con frangetta da Lolita maliziosa...

Allenarsi stanca, ma la linea ci guadagna. Nicole in leggings e chignon corre sul tapis roulant mentre si fotografa con il cellulare. Il risultato? Muscoli tonici, addominali piatti e glutei marmorei. Come mostra anche nell'autoscatto della sera precedente. L'ex igienista dentale posa ammiccando insieme ad un'amica inguainata in un mini dress nero, che sottolinea le curve sensuali di un lato B da applauso.



La Minetti è pronta per una nottata all'insegna del divertimento e della trasgressione. Parole d'ordine per la conturbante Nicole, sempre pronta a provocare con autoscatti piccanti.