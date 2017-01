Kim, un pancione da 16 mln di dollari

La Kardashian farà spot e venderà l'esclusiva del parto. Sul web mostra le forme lievitate

8/4/2013

Kim Kardashian, star dei reality negli Usa, secondo il "National Enquirer" incasserà 16 milioni di dollari dalla sua gravidanza. Intanto, su Instagram, gioca a nascondino col pancione sollevando la t-shirt e in un altro scatto le rotondità sono accarezzate dalla sorella Khloe. Sul web impazza oltre al toto nome, il gossip sulla data di nascita. Il parto, previsto per luglio, sarà nello stesso giorno di quello di Kate Middleton?

Uno stato più che interessante per la Kardashian che riuscirà a guadagnare cifre a sei zeri gettando in pasto ai media la sua gestazione. Soldi a palate arriveranno nelle casse già piene dell'ereditiera grazie agli spot per prodotti destinati all'infanzia, alla vendita dell'esclusiva del parto a "E! News" e alla sponsorizzazione della dieta post gravidanza.



I chili di troppo accumulati dall'ereditiera sono sotto gli occhi di tutti. Le sue forme che prima ricordavano una clessidra ora rimandano più a una mongolfiera e c'è da giurare che l'attrice si impegnerà al massimo per ritornare in forma dopo il parto. Intanto, però, Kim non nasconde le sue paure per il momento clou. Una fonte riservata ha rivelato alla rivista "Star": "Kim non riesce a immaginarsi in sala parto, ed è spaventata da dolore. Così, ha riconosciuto di aver bisogno di aiuto e ha preso alcune misure per calmare i nervi. Non è un periodo facile per lei". La Kardashian sta ricorrendo all'agopuntura ma anche a tecniche di relax più convenzionali come le "coccole" al salone di bellezza. E' stata paparazzata, infatti, con ben due estetiste concentrate su di lei e intente a curarle mani e piedi. Ma la pace dura poco perché, oltre ai flash dei fotografi, ci sono quelli dei fan e Kim, pazientemente si sottopone agli scatti con le clienti del salone.