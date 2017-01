Claudia Galanti in topless è mozzafiato

Scatti conturbanti su Instagram

8/4/2013

foto Instagram

Dopo la sequenza di scatti dalle fredde vacanze sulla neve Claudia Galanti torna a riscaldare i suoi fan con una serie di immagini bollenti su Instagram. In topless o con una camicia trasparente, in mini short o in lingerie la showgirl paraguaiana sfoggia le sue curve mozzafiato.

Conturbante, sensuale ad altissimo tasso erotico la Galanti è diventata la nuova icona sexy dello showbiz. Ogni sua apparizione è accompagnata dal bagliore dei flash dei paparazzi, sempre appostati nei suoi paraggi, che si trovi a Miami in bikini o in montagna con la tuta da sci, per strada a Milano in leggigns o in un camerino a provare vestiti, ogni occasione è quella buon per fotografarla in posa mentre sfoggia le sue curve da dieci e lode: un décolleté esplosivo, un lato B scolpito e lunghe gambe sensuali. Perfetta, seducente e bellissima. Come in questi ultimi scatti, dove posa in lingerie fetish, con un reggiseno che poco copre delle sue splendide grazie, o addirittura in topless, sdraiata e con il seno coperto dalle braccia.



Mamma di ben due bimbi, avuti a breve distanza l'uno dall'altro con il compagno Arnaud Mimran, Miss Galanti sembra essere anche una madre amorevole e una moglie affettuosa e fedele. Insomma una donna da sposare e chissà che l'altare non sia davvero la prossima tappa per la sexy showgirl!