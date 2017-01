Halle Berry in dolce attesa

Primo figlio per l'attrice e il fidanzato Olivier Martinez

7/4/2013

foto LaPresse

Secondo figlio in arrivo per Halle Berry che, dopo la piccola Nahla, avuta dal precedente compagno, il modello Gabriel Aubry, starebbe aspettando un maschietto da Olivier Martinez. Secondo la fonte TMZ, la splendida attrice dovrebbe essere al terzo mese di gravidanza.



Questo potrebbe quindi spiegare il motivo per cui, qualche giorno fa, la coppia, di ritorno da una vacanza alle Hawaii, ha reagito in modo violento in aeroporto, sferrando calci e spintoni ai fotografi un po' troppo invadenti. I due forse volevano solo proteggere il ventre della diva hollywoodiana in dolce, ma non tranquilla, attesa.