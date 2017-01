Nicole Richie, vacanze a St. Barts

Con l'attrice anche la collega Jessica Alba

7/4/2013

foto Olycom

Vacanze a St. Barts per Nicole Richie che, in compagnia dell'amica Jessica Alba trascorre qualche ora di relax prima in acqua, poi sorseggiando fresche bibite sulla spiaggia. Nicole, impeccabile in costume, ha qualche piccolo segno di cedimento sul lato B, a differenza della collega che ha muscoli e tonicità da vendere.



Che sia nero o colore smeraldo cambia poco. La Richie in costume fa comunque la sua bella figura. Con problemi di droga e anoressia alle spalle, ora la figlia adottiva del cantante Lionel sembra aver trovato la giusta strada, ma soprattutto la giusta forma. Scomparse quelle zone spigolose, si gode senza problemi il suo soggiorno a St. Barts, paradiso dei vip, passeggiando in riva al mare con dei micro pantaloncini in jeans. Poi in costume si diverte come una bambina a tuffasi: prima di testa, poi come se stesse facendo delle acrobazie. Infine, cappello in testa, occhiali da sole ed ecco che ritorna a fare la vip super fashion. Non dimentichiamoci che per anni ha frequentato Paris Hilton!