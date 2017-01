Melissa Satta, profilo sexy in bikini

In Thailandia senza il Boa si svela su Instagram

7/4/2013

foto Instagram

Melissa Satta è volata tutta sola in Thailandia per lavoro. Senza trucco e con un look casual ha lasciato per qualche giorno il suo amore Kevin e il cagnolino, la new entry di casa Boateng. Un libro per fare passare il tempo durante il viaggio ed ecco che la ritroviamo tra mare e palme più nuda che vestita. Di schiena, con un bikini verde che si vede appena, i capelli raccolti e la perfezione del suo profilo lasciano senza parole.



"#work #thailand #beach #summer siete curiosi??", scrive Melissa su Instagram giocando a fare la misteriosa. In effetti è probabile che non possa ancora svelare per quale lavoro ha raggiunto l'altra parte del mondo. Ma è anche vero che le è bastata una immagine per solleticare la fantasia dei suoi ammiratori. Uno scatto simile non vuole solo essere un dono al suo compagno Kevin (al quale ha scritto una dedica speciale sulla sabbia), ma anche a tutti i suoi fan che apprezzano di lei simpatia e indiscutibile bellezza. Splendidamente in forma, Melissa mostra un profilo longilineo e decisamente conturbante. Saranno quei capelli che sfiorano la schiena, le sue lunghe ciglia, le curve del lato B che appena si intravedono, ma lo scatto è una vera cartolina.