Sorelle vip, il fascino è nei geni

Dalle Rodriguez alle Khardashian passando per le Parodi, protagoniste dello showbiz

6/4/2013

Bellezza e talento nei geni di famiglia. Sono quelli che emergono nelle tante coppie di sorelle vip protagoniste dello showbiz. Ognuna nel suo campo e con le proprie qualità, spesso sorella e sorella si dividono i riflettori accomunate dal medesimo fascino. All'estero le Kardashian e Kate e Pippa Middleton, in Italia le sorelle Parodi e le Rodriguez.

Storie molto diverse ma che portano tutte alla notorietà. C'è chi è partito dal medesimo campo per poi trovare strada facendo la propria strada autonomamente; c'è chi ha sfruttato il nome della sorella maggiore, più nota da tempo, per trovare lo spiraglio di riflettore che la mettesse in luce. C'è anche chi deve al destino e una botta di fortuna l'improvvisa fama (se Pippa non avesse fatto da damigella con quel vestito aderente quanti la conoscerebbero oggi?).



Poi ci sono sorelle come le Kardashian che hanno fatto della parentela un motivo di successo, costruendo attorno alle loro vicende addirittura un reality televisivo.