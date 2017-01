Argentero, insalatina leggera a pranzo

Con la moglie Myriam Catania pranzo frugale a Roma

5/4/2013

foto LaPresse

Passeggiata e pranzo frugale per il bel Luca Argentero e la moglie Myriam Catania. Pizzicati in una caffetteria in pieno centro a Roma consumano all'aperto un'insalatina leggera per restare in forma. Tra chiacchiere, poche, e sguardi assenti, l'attrice si concede una sigaretta e Luca dà una sbirciatina al suo cellulare. Poi in serata sul red carpet la coppia va in scena con la passione.



Sono seri, serissimi: Luca e Myriam non si scambiano nemmeno un sorriso. Tranquilli, non sono in crisi, ma chi si lascerebbe andare a grasse risate davanti ad una tristissima insalata? Nella capitale, patria dei bucatini e saltimbocca alla romana i due pasteggiano esclusivamente a verdura. E' vero che mangiare sano è fondamentale, ma un po' di colore nel piatto aumenta il buonumore. Sarebbe bastata anche una semplice carotina arancione. Invece marito e moglie contemplano senza troppe parole il loro piatto.



Poi una sigaretta, sembrerebbe quella elettronica, per l'affascinante Myriam e un messaggino al cellulare per Luca dividono la coppia e i loro pensieri. Solo verso sera, in occasione della prima di 'Bianca come il latte, rossa come il sangue', i due ritrovano la grinta di sempre. Sguardi languidi, abbracci e baci per una delle coppie più belle dello spettacolo lasciano trasparire tutto l'amore che c'è tra loro. E poi, a dirla tutta, complimenti al fisico! Che sia tutto merito della tristissima insalatina?