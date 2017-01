Fanny Neguesha, Balo l'ha resa famosa

Scatti e cinguettii su Instagram

5/4/2013

foto Instagram

Autoscatto super sexy per Fanny Neguesha che su Instagram cinguetta felice: "Pronta per il corso di Zumba..." e dall'alto dei suoi vertiginosi tacchi aggiunge: "Vi rivelo un segreto ragazze, lo sport sui tacchi tonifica gambe e glutei...". Poi rieccola in versione vitino da vespa e ancora con Balo: "With my better half" scrive, con la mia metà migliore.

Da quando è fidanzata con il calciatore anche la bella Fanny colleziona i suoi momenti di celebrità. I paparazzi non la mollano. Adesso è lei la preferita dai flash, che stazionano intorno a Mario Balotelli 24 ore su 24. E la sexy 22enne belga sembra apprezzare molto questo stato di grazia e notorietà. Su Instagram cinguetta felice e posta autoscatti mozzafiato.



Eccola in tenuta super sexy, prima di andare in palestra per il corso di Zumba, mentre dà consigli per tonificare gambe e glutei: "Prête pour le cour de Zumba... Petit astuce pour les filles le sport en talons ça travail BCp + les jambes et le fessier mais shuuuut c'est un secret". Altro che look da ginnastica, Fanny indossa una maglia aderente sopra l'ombelico, pantaloni attillati e tacchi a spillo. Accanto fotografa un asciugamano, una mela, uno yogurth e una bottiglia d'acqua. Per mantenersi in forma.



Poi con una canotta rossa di pizzo e un gonnellino così strizzato in vita da farla sembrare una vespa e ancora insieme alla sua metà migliore, il Balo. Sorridenti e innamorati.



Scatto in primo piano e poi sul divano di casa, Fanny a cavalcioni di SuperMario in tenuta mimetica: "At home, we play like childs". Insomma un gran bel momento per Miss Neguesha. La sua fama è in netta salita e tutto grazie a Balotelli... finché dura!