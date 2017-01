Claudia Romani gioca con le sue curve a Miami

Per la modella balletto sensuale in spiaggia con un hula hoop

5/4/2013

foto Splash News

Claudia Romani, unica sirena sulla spiaggia di Miami, si diverte a giocherellare maliziosamente con un hula hoop mentre lascia immortalare le sue sensuali curve. Con un mini costume nero che si perde tra le natiche passa prima il cerchio sui fianchi, poi al collo, ponendo il seno in primo piano, e infine lo appoggia tra la schiena e le gambe, quasi a voler evidenziare il suo curvilineo lato B, posto proprio al centro della circonferenza rosa.



La furbetta Romani se la ride e se la spassa sulla bianca spiaggia mentre in molti si soffermano ad ammirarla. Con un fisico mediterraneo Claudia si diletta a improvvisare un balletto con un hula hoop muovendo ogni singola parte del suo corpo seminudo. Pienamente cosciente della sua bellezza si volta e si rivolta per mostrare il suo conturbante fronte-retro. Con un bikini acchiappasguardi lascia che il sole della Florida baci la sua indiscussa bellezza: sedere dalle curve perfette, ventre piatto e seno tonico sono le armi di seduzione della modella... per chi non lo avesse ancora capito.