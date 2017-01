Vip dallo strip facile

Spogliarelli improvvisati e mozzafiato

5/4/2013

L'ultima in ordine cronologico è Alessandra Sorcinelli, che per strada a Milano mette in scena uno strip di "benvenuto" alla primavera. Via la giacca e top scollato in bella vista. Ma di spogliarelli improvvisati e involontari il mondo dello showbiz è pieno. Scatti rubati in camerino per Canalis e Colombari, a teatro per la sexy Capriotti...

Le temperature salgono e a Milano Miss Sorcinelli ha una vampata di calore mentre passeggia per una sessione di shopping. In strada la temperatura diventa bollente. La showgirl si toglie la giacca e et voilà un décolleté di tutto rispetto inguainato in un top scollatissimo. Il siparietto hot è servito. Non c'è niente di più piccante però che gli scatti rubati in camerino alle star intente a provare vestiti.



Beccate in reggiseno, Elisabetta Canalis e Martina Colombari, offrono un vero e proprio show a luci rosse dalla cabina per la prova abito. A bordo piscina si spogliano invece Guendalina Canessa, Luisana Lopilato e il bellissimo angelo di Victoria's Secret Doutzen Kroes. Restano in bikini o in topless e la visione è celestiale.



Ma lo strip per antonomasia delle ultime settimane rimane quello di Cecilia Capriotti a teatro, al debutto in lingerie del suo spettacolo "Uomini". Un tripudio di sensualità, carica erotica e irresistibile sex appeal. Da standing ovation!