Mariah Carey, bagno vestita in piscina

La cantante festeggia il quinto anniversario nozze

4/4/2013

foto Facebook

Un tuffo in piscina con indosso l'abito da sera per festeggiare il quinto anniversario di nozze con Nick Cannon. Una splendida Mariah Carey in versione sirena dalle forme prosperose e giunoniche ha condiviso su Twitter gli scatti della festa organizzata in una location super lussuosa in Marocco.

Qui la coppia ha trascorso le vacanze pasquali insieme ai due gemelli Monroe e Maroccan. L'occasione per festeggiare anche il suo compleanno, il 27 marzo. La cantante, 43enne, sembra sprizzare di felicità e si è butta in piscina tutta vestita in un elegante abito maculato coloro oro, che mette in mostra le sue curve generose e un lato B esplosivo.



Acqua sotto e acqua sopra, visto che mentre Mariah era a mollo si è messo a piovere copiosamente."Un momento da sirena in un'acqua splendida", cinguetta la sensuale regina del pop, che al marito Nick ha regalato nientemeno che un pianoforte a coda Steinway & Sons piano del 1902.