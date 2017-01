Cicciolina scatenata al party della futura nuora

4/4/2013

Sorrisi, trenino e balli scatenati per mamma Cicciolina che a Roma festeggia animatamente i 18 anni della futura nuora, vestita per l'occasione come una spagnola. Dal trucco marcato e avvolta in un abito blu, l'ex pornostar, immortalata dal Settimanale Nuovo, è la regina indiscussa del party della giovane Soraya Roselli, fidanzata del figlio Ludwig, di 21 anni.



Sembrano le nozze di due giovani gipsy e invece è la festa di compleanno della fidanzata del giovane e, in passato problematico, figlio dell'attrice hard e dell'artista contemporaneo Jeff Koons. Con un abito pomposo rosso fuoco in tulle e tempestato di brillanti, la festeggiata divide la scena da protagonista con la raggiante suocera, per natura e professione abituata ad essere al centro dell'attenzione. Felice e serena per l'unione del figlio con Soraya, Ilona si lascia trasportare in pista dalla musica. Mentre si scatena con un abito senza spalline, la Staller sfoggia ancora un bellissimo décolleté nonostante i sessantuno anni.