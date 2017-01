Guendalina Canessa si trucca in strada

L'ex gieffina alle prese con il make up

4/4/2013

foto Olycom

Trucco da strada per Guendalina Canessa, che su una panca all'esterno di un bar si dedica a rimmel, fondotinta e rossetto. L'ex gieffina sembra tutta intenta a rifarsi il make up, trusse, specchio e accessori in rosa e accanto a lei una valigia, rosa anche questa. Una vera femmina!

E come tutte le femmine il trucco si fa dove ci si trova, in auto, in metro o per strada, davanti a un bar. L'importante è non mostrarsi mai senza make up, soprattutto alla luce del giorno. Adesso poi Guenda ha una ragione in più per apparire bella e impeccabile. La sua love story con Luca Marin continua a gonfie vele. Pochi giorni fa i due si sono fatti fare uno scatto insieme per augurare a tutti Buona Pasqua. Luca appoggia la testa sulla schiena di Guenda...



Poi è la volta di uno scatto con due cover per i cellulari personalizzate: "Le persone più importanti della mia vita" cinguetta Guenda e i nomi parlano chiaro, "Guenda e Luca" su quella rosa e "Chloe" su quella gialla. Insomma non c'è dubbio l'ex gieffina vive un momento di serenità sentimentale e affettiva. Il suo matrimonio fallito con Daniele Interrante è ormai il passato. Una nuova vita è ricominciata per Guenda, che è di nuovo “on the road”, in marcia... anche quando si trucca.