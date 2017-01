Nicole Minetti fa la linguaccia

Nuovo look con treccia e poi in moto

4/4/2013

foto Instagram

Nuovo look con i capelli raccolti in una treccia e linguaccia ai paparazzi. Nicole Minetti non si smentisce, irriverente, trasgressiva, maliziosamente birichina e sempre sexy. L'ex consigliera regionale in centro a Milano parla al cellulare e poi entra in auto. Ma si Instagram svela la sua passione per le due ruote...

In versione Easy Rider infatti Nicole posa in sella ad un chopper nero, sexy e provocante in leggings neri, una t-shirt grigia e un giacchetto jeans smanicato. Anche qui capelli raccolti e sorriso ammiccante di chi sa che i flash sono tutti per lei. "#instaNM COMING SOON…" cinguetta annunciando qualcosa che verrà senza però svelare di più e stuzzicando così la curiosità dei suoi followers.



Anche a Milano, look molto simile, leggings e giubbottino in pelle, da motociclista, treccina da lolita e linguaccia irriverente. Di chi nasconde qualcosa e "gioca" coi fotografi... La solita Minetti!