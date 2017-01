Belen, stretching e dito medio

La showgirl agli sgoccioli è sempre più insofferente

4/4/2013

foto Facebook

Stretching nel negozio di frutta e verdura e dito medio ai fotografi che, in questi ultimi giorni di pancione, le stanno letteralmente alle calcagna. Belen Rodriguez, lontano dal suo Stefano, ma sempre più vicina alla data del parto, continua a dare segnali di cedimento e insofferenza. Anche se, indispettita ed esausta, lascia comunque intravedere un accenno di sorriso.



Una doverosa puntatina dal fruttivendolo per continuare a seguire una dieta sana ed equilibrata ha annoiato la bella showgirl argentina che, in attesa del suo turno si ha iniziato a stiracchiarsi e fare un po' di ginnastica: braccia in alto, ventre leggermente scoperto e sedere in primo piano hanno evidenziato le materne curve del nono mese. Poi una mano sulla pancia e un'espressione assente hanno portato la fantasia di Belen a viaggiare lontano. Ormai agli sgoccioli il suo pensiero andrà sicuramente al piccolo Santiago. Certo è che la lontananza di Stefano, impegnato a Roma con Amici, mentre lei è a Milano con mamma Veronica, non la farà sentire meglio. Anche perché nello stesso studio, per quanto non sia necessario allarmarsi, il ballerino incontrerà inevitabilmente la sua ex Emma Marrone.



Ma la Rodriguez, effettivamente in questo momento ha ben altro a cui pensare. Novella 2000 l'ha infatti pizzicata mentre entrava nella clinica Mangiagalli per uno degli ultimi controlli. Seria e a passo spedito ha poi ceduto al richiamo dei paparazzi ai quali ha candidamente e affettuosamente reso un piccolo e personale omaggio: dito medio e una bella linguaccia per tutti!