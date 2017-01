Katie Holmes, flirt con Peter Cincotti?

I due si frequentano da settimane

3/4/2013

foto LaPresse

Peter Cincotti, 29enne cantante jazz italoamericano e Katie Holmes, 34 anni, avrebbero cominciato da qualche settimana una love story. Finalmente, dopo 9 mesi dalla separazione da Tom Cruise, l'attrice avrebbe interrotto il suo status di single. Il gossip serpeggia, lei però smentisce tutto. Un altro flirt-bufala?

Il jazzista, che in Italia ha calcato da poco il palcoscenico di Sanremo a fianco di Simona Molinari, è amico dell'ex moglie di Tom Cruise da anni, ma la loro frequentazione è diventata qualcosa di più, stando ai rumors, solo alcune settimane fa, dopo che i due hanno partecipato insieme alla festa per i 25 anni del New York Observer.



Al party galeotto i due avrebbero scoperto di avere molte cose in comune e l'intesa sentimentale è sbocciata. Per ora però Kate e Peter si starebbero frequentando con discrezione e lontano da paparazzi e giornalisti... bisognerà attendere un po' per avere la conferma che non si tratti dell'ennesimo falso gossip sui presunti amori di Miss Holmes.