Barbara Guerra, topless social

Nuovi scatti a luci rosse su Twitter

3/4/2013

foto Instagram

Rieccola senza veli. Topless mozzafiato, coperto solo da un braccio, micro lingerie fetish e lato B in mostra. Barbara Guerra torna alla carica con una serie di scatti a luci rosse. Sfondo da boudoir e ammiccamenti ad alto tasso di erotismo.

Maestra nell'arte della provocazione la showgirl augura Buona Pasqua a tutti e posta una serie di immagini in versione Playmate. Per lei e l'amica Alessandra Sorcinelli, nell'ormai consolidato duo Blackdashian, infatti Playboy si avvicina sempre più all'orizzonte. Un ottimo traguardo per le due sexy aspiranti conigliette, che hanno puntato tutto sul loro lato erotico.



Attivissima sul social network Barbara aggiorna quotidianamente le sue pagine e ogni giorno lo scatto è una vera e propria rivelazione... piccante e bollente.