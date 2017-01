Simona Ventura e Gerò, amore e dieta

Linea invidiabile per la conduttrice in vacanza a Miami

3/4/2013

foto Chi

Una linea invidiabile e il volto radioso di felicità. Simona Ventura, 47 anni, sorride al suo Gerò Carraro, 47 anni anche lu, sulla spiaggia di Miami e sfoggia le sue curve impeccabili in bikini. L'amore, una dieta rigorosa e sport tutti i giorni: ecco il segreto della sua forma perfetta.

"Pratico molto sport, tutte le mattine corro, nuoto, faccio acqua zumba e vado in palestra a fare pesi...", spiega Simona sulle pagine di Chi, che l'ha immortalata insieme al suo compagno Gian Gerolamo Carraro, durante una breve vacanza a Miami. I due sono insieme ormai da tre anni e la loro love story prosegue a gonfie vele.



Niente nozze però all'orizzonte: "Non ne sentiamo il bisogno", racconta la Ventura, "Stiamo bene, il nostro progetto di vita insieme procede in modo meraviglioso".

Meglio dedicarsi alla forma però. Insieme al suo Gerò naturalmente. Perché anche lui è stato coinvolto nel rigoroso programma “dietologico” della ambiziosa conduttrice: "Mica potevo mettermi a dieta mentre lui mangiava la carbonara! Il suo è stato un atto d'amore". E l'amore la sta rendendo sempre più bella. Con Gerò l'intesa è perfetta, a prova di dieta!