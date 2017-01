Un nuovo amore per Sara Tommasi

Via Facebook l'annuncio: "Con Stefano è stato colpo di fulmine, ci amiamo!"

3/4/2013

foto Facebook

E' un periodo felice per Sara Tommasi. Dopo essersi lasciata alle spalle le polemiche e le difficoltà vissute nei mesi scorsi, la showgirl adesso annuncia "ufficialmente" il suo nuovo amore e lo fa pubblicamente attraverso la sua pagina Facebook. "Da 2 settimane frequento un bravo ragazzo, Stefano. Colpo di fulmine... ci amiamo!". Più chiaro di così...

Settimana scorsa alcune sue foto a una festa insieme ad Andrea Celentano avevano fatto pensare a una relazione tra i due, ma è la stessa Sara a spiegare come stanno le cose. "Siamo migliori amici da diversi anni. Da due settimane frequento un bravo ragazzo di 26 anni di Alba, Stefano Ierardi".

In molte foto pubblicate sulla sua pagina ufficiale i due appaiono insieme, ogni tanto con il solito Celentano che fa capolino o altri amici. E Sara lascia spesso segnali su questa o quella immagine, come quando commenta uno scatto di lei e Stefano con un "dopo tanto tempo di nuovo felice. Conoscerti mi ha fatto ritrovare la serenità di un tempo". Intanto Stefano le si è messo al fianco anche in qualità di manager, infatti tutti i contatti per Sara ora portano a lui. Casa e bottega per ritrovare la tranquillità su entrambi i fronti.