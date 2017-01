Satta-Boateng, la famiglia si è allargata

Per Pasqua è arrivato un cucciolo a quattro zampe

3/4/2013

foto Twitter

La famiglia Satta-Boateng si allarga. Nell'uovo di Pasqua i due fidanzati hanno trovato un bel cucciolino di cane e adesso sorridono felici per uno scatto "social" tenendoselo stretto al petto. Buona pasqua,happy Easter,frohe ostern from ‪#MJ‬ ‪@sattamelissa‬ and me!!!" cinguetta Kevin Prince e presenta il nuovo arrivato...

Anticipo di famiglia e prove generali di accudimento "cuccioli" quindi per l'ex velina e il calciatore sempre più innamorati e sempre più vicini ai fiori d'arancio.



Meli e il Boa hanno trascorso Pasqua insieme e si sono coccolati il loro nuovo amico a quattro zampe, condividendo con i followers un altro momento di serenità familiare. Attenti a questi due, insieme sono perfetti e bellissimi... e ne vedremo presto delle belle!