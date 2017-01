Mamma, che lato B perfetto!

Star con prole e curve da capogiro

3/4/2013

Da Claudia Galanti a Aida Yespica passando per Michelle Hunziker, Doutzen Kroes o Gisele Bundchen. Mamme che lato B! La gravidanza, spesso più di una, non ha scalfito le loro curve scultoree e il loro fondoschiena resta un capolavoro di perfezione...

Mammine premurose e giocherellone, ma anche attente al loro look, specie se in bikini. L'ultima a "sfilare" con un lato B da sogno sulla spiaggia di Miami è stata Doutzen Kroes, modella olandese di Victoria's Secret e madre di un bimbo di due anni. E tra gli Angeli di Victoria non sono da meno i lati B di altre due top-mum, Miranda Kerr e Alessandra Ambrosio.

Ma scorrendo all'indietro l'album delle bellezze dello showbiz con prole a seguito, la passerella delle mamme dalle curve scolpite si affolla. Non un filo di cellulite, niente imperfezioni estetiche... ma come fanno?



Claudia Galanti sfoggia forme da capogiro a pochi mesi dalla sua seconda gravidanza. Elisabetta Gregoraci, mamma del piccolo Nathan Falco sembra una scultura greca, per non parlare dell'ormai leggendario lato B di Michelle Hunziker, il famoso sedere Roberta e di quello di Alessia Marcuzzi. Promosse a pieni voti anche Elena Santarelli e Aida Yespica, Alena Seredova, Nina Moric e la splendida Gisele Bundchen, diventata mamma pochi mesi fa...10 e lode ai loro fondoschiena perfetti!