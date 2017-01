Raffaella Fico: "Mario, abbraccia tua figlia"

La showgirl lancia l'ennesimo appello all'attaccante del Milan dalle pagine di "Chi"

2/4/2013

foto Twitter

Ormai si parlano attraverso i giornali. Così dopo che una settimana fa Mario Balotelli confessava a "Vanity Fair" di voler conoscere Pia, ma di non volerne più sapere di Raffaella Fico, adesso la showgirl napoletana dalle pagine di "Chi" gli lancia l'ennesimo appello: "Vieni a conoscere tua figlia". Per la Fico l'attaccante del Milan è "un buono, sono certa che in questo momento sta soffrendo tantissimo, perché non può vedere sua figlia. Forse è mal consigliato".

"Mario è meno forte di come appare - dice Raffaella -. Se ascoltasse solo il suo cuore, so che avrebbe voglia di abbracciare Pia, vorrebbe annusare il suo profumo, vorrebbe coccolarla, addormentarsi con lei, vorrebbe sentire il battito del suo cuore. Lo so, perché Mario è anche questo". Riferendosi ad una precedente intervista di Balotelli nella quale il giocatore aveva detto di voler conoscere Pia e di sperare che fosse sua figlia, ma che non era facile vederla per questioni legali, l'ex inquilina del "Grande fratello" sottolinea: "Non c'è nessun problema legale. Non so più come urlare al mondo che Pia è figlia di Mario, che Pia è frutto del nostro amore, che Pia è la bambina che è stata concepita quando due persone avevano deciso di sposarsi. E, invece, mi ritrovo ancora una volta a essere considerata una bugiarda".



Raffaella assicura che "la storia è finita" e che ci ha messo una pietra sopra: "Ho smesso di sognare, ho visto che ora è fidanzato ed è felice. Ho letto che, per incontrare il suo nuovo amore, ha preso addirittura un jet privato. Beh, a Napoli c'è anche un altro amore della sua vita che lo aspetta ed è nostra figlia di quattro mesi. Può venire con qualsiasi mezzo desideri. Le porte di casa mia sono sempre aperte".