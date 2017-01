Marini, proseguono i preparativi per le nozze

Partecipazioni d'oro e ricevimento esclusivo a Villa Piccolomini

2/4/2013

foto Da video

Domenico Zambelli ha svelato su Instagram la partecipazione di Valeria Marini e Gianni Cottone che si sposeranno il 5 maggio a Roma. Scritte color oro su cartoncino bianco e un tulle con pois sempre in oro, con tanto di fiocchetto e ciondolo, compongono l'elegante invito dal quale spicca tutta la personalità della showgirl. Ospite a Verissimo, la Marini ha raccontato i dettagli del giorno più importante della sua vita.



Vistosamente emozionata e altrettanto intimidita dal racconto del suo matrimonio, Valeria ha confidato a Silvia Toffanin che i preparativi, per quanto lunghi e complicati, procedono alla grande grazie all'aiuto di molti collaboratori e del wedding planner Enzo Miccio “che mi ha sorpreso per la sua professionalità”.



Dopo lo scambio delle promesse d'amore, che avverranno nel pomeriggio nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, gli sposi e gli invitati si trasferiranno per un ricevimento esclusivo a Villa Piccolomini. Con il sorriso sulle labbra l'attrice ammette: “Sì, gli invitati sono tanti e importanti, sono gli amici del cuore”. E a proposito dell'abito non si è lasciata sfuggire nessun dettaglio perché desidera che sia una sorpresa per tutti: “Ho lanciato un concorso e hanno risposto in tantissimi. L'ho fatto per dare l'opportunità a giovani stilisti di poter realizzare un sogno. La scelta è stata difficile, poi hanno vinto tre a pari merito, anche se l'abito lo realizzerà Ermanno Scervino. Sarà bianco, molto bello”.



“Non abbiamo voluto regali per noi, ma tutti i presenti potranno fare una donazione a due associazioni che abbiamo scelto e sarà anche un modo per regalare un sorriso a chi ne ha bisogno”, ha raccontato fiera Valeria.



Confermati i testimoni per la sposa Anna Tatangelo, Maria Grazia Cucinotta, Ivana Trump e Alfonso Signorini, mentre per lo sposo ha svelato solo il nome di Gigi D'Alessio. Le fedi sono state acquistate a Milano nella gioielleria Damiani.