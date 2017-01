Khloe Kardashian, solo intimo d'antan

Il vento scopre le mutande della nonna

2/4/2013

foto Olycom

Un pomeriggio alla Marilyn Monore per Khloe Kardashian, la giovane sorella della più famosa Kim, per le vie di Los Angeles. Una folata di vento dispettosa le solleva il leggerissimo mini vestitino scoprendo un intimo... d'altri tempi: un paio di mutandoni della nonna.

n realtà si tratta delle ben più famose Spanx, una linea d'intimo rimodellante, che appiattisce il punto vita, i fianchi e modella il lato B e di cui le celebrities di Hollywood vanno pazze. Un intimo, che dà un aiutino a correggere i micro difetti delle star e che è diventata una vera e propria moda. Cinguetta su Twitter Khloe poco dopo che gli scatti immortalati dai paparazzi hanno già fatto il giro del Web: "Shorts, spanks, boy shorts under a dress/skirt are a must!", ovvero, "pantaloncini, spanks e boxer da uomo, sotto il vestito sono un must".



La piccola Kardashian "liquida" così l'incidente sexy e sottolinea il lato fashion e glamour delle sue "mutande". Il siparietto però resta. Il vento birichino alza la gonna e Khloe corre subito ai ripari ridendo. I paparazzi non si perdono un fotogramma e immortalano la sequenza dettagliatamente con uno scatto anche sulle Spanx viste da dietro. Qui il vento non c'entra, è l'abito troppo corto ad offrire la visione posteriore... Insomma per Khloe non c'è scampo.