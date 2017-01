La sosia di Pamela Anderson in un video hot

Beatrice Rocco senza veli e in versione Lolita sexy

2/4/2013

foto Da video

Provocante, seducente e conturbante, Pam Outsider, all'anagrafe Beatrice Rocco, la sosia italiana di Pamela Anderson posa per un photoshooting a Bacoli, vicino a Napoli e sfoggia le sue forme prorompenti e le sue curve bollenti.

La sexy Pam italiana è diventata instancabile e decisa a farsi notare. Impresa priva di difficoltà visto quanto ha da offrire la bionda napoletana, sosia della prorompente ex bagnina di Baywatch. Le curve di Beatrice sono da capogiro e posare con pochi veli addosso, ammiccando maliziosamente, le riesce molto bene. Eccola tutta nuda su un letto, avvolta da un lenzuolo bianco, in stile Marilyn, poi in versione Lolita sexy, con lecca lecca in bocca e cappellino da monella... Gli scatti serviranno per un calendario che uscirà a settembre, dove Beatrice Rocco interpreterà tre tipologie di donna. Una donna volta alla cultura, una donna volta al mondo del calcio, una donna che ritorna bambina.



La strada verso il successo è ancora lunga, ma il mondo di Internet ha già imparato a conoscerla e ad apprezzare la sua esplosiva bellezza. Chissà che per la Pam "de noantri", non arrivino presto anche televisione e cinema?