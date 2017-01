Lady Tata, sexy anche in versione casalinga

Festa in casa D'Alessio per il compleanno di Andrea

2/4/2013

foto Twitter

“Giornata stancante ma divertente a festeggiare il compleanno del nostro piccolo principe!!! Notte a tutti!!!!!!!” scrive su Twitter Anna Tatangelo mentre mostra una foto in cui si riposa sul divano vicino al suo Gigi. La coppia, che ha organizzato una festa per i tre anni del piccolo Andrea, appare affaticata ma serena e Anna, con una canottiera fucsia dalla quale si intravedono le forme del suo seno, è super sexy. Anche in versione casalinga non delude!



Una macchinina come regalo di compleanno, che ha scelto il papà, e una torta dedicata al piccolo di casa che ha spento le candeline proprio nel giorno di Pasqua. Una torta speciale, la famiglia riunita e la gioia incontenibile della madre: “Domani è il compleanno del mio bimbo... Se penso che compie già 3 anni... Mi emoziono!!!!”, ha cinguettato il giorno prima.



Bella e sorridente tra i suoi cari, la Tatangelo sfoggia con una mise semplice, ma di grande effetto, tutta la sua sensualità. Uno scatto vicino al marito e uno accanto al fratello evidenziano le curve del suo prosperoso e tonico décolleté. Altro che l'ultimo video bollente Occhio per occhio...