Cecilia Capriotti esplosiva sul divano

In lingerie bollente per un nuovo shooting fotografico su twitter

2/4/2013

foto Twitter

Lingerie in pizzo e seno esplosivo per Cecilia Capriotti, che su Twitter condivide alcuni scatti del backstage di un nuovo shooting fotografico. Top secret su tutto. Si sa solo che la showgirl e attrice sta posando per un nuovo servizio bollente. Le immagini parlano da sole. Tra letto e divano Cecilia ammicca al fotografo. Una vera bomba sexy.

La showgirl e attrice, a Teatro a Roma in questi giorni con la commedia "Uomini", posa sfoggiando le sue curve hot in tacchi a spillo e intimo super sexy mostrando tutta la sua sensualità. Tra le tante bellezze dello showbiz italiano la Capriotti è sicuramente una delle più "social" e gettonate della Rete. Lei sa come attirare clic.



Da concorrente di Miss Italia, alla televisione e poi al cinema e al teatro Cecilia si è conquistata il titolo di sex symbol. Il suo fisico esplosivo è sicuramente un ottimo biglietto da visita. Classe 1976 la splendida attrice ha ancora molta strada davanti e sembra intenzionata a percorrerla senza perdersi una sola occasione. Unico neo? E' ancora single e, smentita di recente la sua love story con Mattia Destro della Roma, è ancora in cerca del vero amore!