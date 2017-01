Nicole Minetti seduce con le autoreggenti

L'ex consigliera regionale della Lombardia è sempre più hot

1/4/2013

foto Instagram

La seduzione è sempre stato il suo punto di forza e Nicole Minetti non rinuncia a sfoderare le sue armi neanche sotto le feste pasquali. Così su Instagram posta una foto con le calze autoreggenti e un vestitino nero cortissimo per metterle in evidenza. Le gambe perfette, i capelli che cadono dolcemente sul viso, il sorriso ammiccante: come se Nicole voglia fare colpo su qualcuno. Che abbia trovato l'amore?

D'altronde l'ultima moda impone le calze sexy e la Minetti non può sottrarsi a una tentazione simile. Nicole ha da poco festeggiato il 28esimo compleanno, e ora che si è lasciata la carriera politica alla spalle, le piace farsi immortalare in mise sexy, per mostrare tutti i suoi lati irresistibilmente sexy. A volte le curve, altre il lato B, altre ancora il décolleté. Questa è la volta delle gambe. Da urlo.