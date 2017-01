Vip in viaggio, le cartoline private

Dalla Canessa alla Palmas, coppie al bacio tra Roma e Dubai

31/3/2013

foto Instagram

Una gita di qualche giorno lontano da casa o di poche ore fuori porta ha sempre il suo fascino, soprattutto in questo periodo in cui l'aria di primavera si respira a tratti. In posa da sole, con le amiche o i fidanzati, ecco come le nostre vip immortalano i momenti più significativi della loro vita (a un passo da un monumento). Marica Pellegrinelli a Mantova, Matri e Nargi a Firenze e Canessa e Marin a Roma sono solo un esempio.

Baci, baci e ancora baci in primo piano per le coppie che, in trasferta, vogliono ricordare i momenti felici, quelli in cui la passione li ha travolti di fronte a un panorama insolito. Un schiocco travolgente ha “creato” la cartolina perfetta davanti al Colosseo per Guendalina e Luca, da poco insieme. Stessa immagine per Alessandro Matri e l'ex velina sul Ponte Vecchio, e non ultimi Vittorio Brumotti con la sua Giorgia Palmas di fronte a uno skyline mozzafiato di Dubai.



Felicemente da sole sono Federica Fontana mentre si gode il sole sul gradini di Piazza di Spagna, Marica Pellegrinelli, davanti alla cattedrale di San Pietro a Mantova o Filippa Lagerback a New York e in gondola a Venezia. Con l'amica Geppi, Alessia Marcuzzi si fa fotografare davanti al Colosseo, giocando in casa, ma non rinuncia alla posa ridanciana in una delle piazze di Barcellona.